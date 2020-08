Cinci modalități de a rămîne sănătos în timpul călătoriilor, vara Iata cinci sfaturi ușoare pentru a va asigura ca ramineți sanatos in timp ce va aflați in vacanța și pentru a va asigura ca va intoarceți inapoi odihnit, energizat și inspirat. 1. Hidrateaza-te! Mai ales in caldura verii! Pierdeți o mulțime de lichide doar pentru a ramine racoros. Deci, beți multa apa pura, apa de nuca de cocos și limonada proaspata și mincați alimente apoase, cum ar fi castraveți Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre vikingi ar fi murit din cauza tulpinilor disparute ale unuia dintre cei mai letali agenti patogeni ai omenirii - variola, relateaza Science News. O echipa de oameni de stiinta a colectat ADN viral din scheletele unor indivizi care au trait in nordul Europei in epoca vikingilor - unii dintre…

- Iata cinci sfaturi ușoare pentru a va asigura ca ramaneți sanatos in timp ce va aflați in vacanța și pentru a va asigura ca va intoarceți inapoi odihnit, energizat și inspirat. 1. Hidrateaza-te! Mai ales in caldura verii! Pierdeți o mulțime de lichide doar pentru a ramane racoros. Deci, beți multa apa…

- Codul Rutier prevede ca circulația pe drumurile publice cu permisul de conducere expirat reprezinta contravenție și se va sancționa cu amenada din clasa a III-a de sancțiuni. Potrivit legii, conducatorul auto va primi intre 6 și 8 puncte amenda. Citeste si: COD RUTIER 2020. Amenzi drastice pentru…

- Seful Politiei Miercurea Ciuc, Nicolae Florin Ghenci, si-a pierdut functia, iar alti doi politisti au fost sanctionati, dupa ce au participat la o petrecere in timpul starii de urgenta. Compartimentul de Presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ Harghita a informat, vineri seara, ca in data…

- Opt mandate de aducere sunt puse in aplicare joi, de polițiștii ploieșteni, in urma perchezițiilor derulate pe raza municipiului, impreuna cu jandarmii de la Gruparea Mobila. Cele șapte descinderi au loc in cadrul cercetarilor intr-un dosar de distrugere și tulburare a ordinii și liniștii…

- Pacienților care sunt supuși la operații pe creier li s-a cerut sa cante la vioara sau chitara dar pana acum nu s-a auzit ca o persoana sa pregateasca masline umplute pe masa de operație, relateaza BBC.

- Asociatia Internationala a Transportului Aerian nu e de acord cu distantarea sociala in timpul calatoriilor. Dovezile demostreaza faptul ca riscul de infectare la bordul aeronavelor este redus. Cu mai putine locuri de vandut, tarifele ar fi majorate dramatic cu circa 50%.