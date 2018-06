Cinci mituri despre micul ntreprinzător romn Cand domnul Ionescu și-a facut firma, era ușor dezorientat. Tocmai fusese disponibilizat și, de la postura de angajat care iși injura la fiecare zi de leafa patronul zgarcit, a ajuns sa fie unul dintre Ei. Și-a facut firma pentru ca ii era teama ca la cei 48 de ani nimeni n-o sa-l mai angajeze. Sediul și l-a pus in apartamentul in care locuia, iar numarul de angajați era unul: el. Cu 2 ore/zi, ca sa nu dea Statului prea mulți bani. Deși lucrase in industrie, firma lui avea ca obiect de activitate comerțul. Lua marfa din Lidl ori din Metro (de preferința marci proprii, ca erau mai ieftine) și le… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

