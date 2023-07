Cinci minori au furat o maşină şi au făcut accident chiar vizavi de sediul Poliţiei Un grup de cinci adolescenți a furat o masina si a intrat cu ea in curtea unui liceu, chiar vizavi de sediul politiei. Agentii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați despre faptul ca un autoturism a lovit gardul unei unitați de invațamant din municipiu, iar ocupanții au abandonat autoturismul. In scurt timp, polițiștii […] The post Cinci minori au furat o masina si au facut accident chiar vizavi de sediul Politiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Un minor in varsta de 12 ani din Sibiu a furat joi o mașina, s-a urcat la volan și a condus pe strazile din municipiu. A fost urmarit de un echipaj de poliție aproximativ 2 kilometri intr-un cartier din Sibiu, potrivit Turnu Sfatului. Incidentul le-a dat emoții forțelor de ordine, avand in vedere faptul…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle au avut un accident de circulație aproape catastrofal, potrivit purtatorului de cuvant al celor doi. Mașina in care se aflau la New York a fost urmarita indeaproape de paparazzi. Lady Diana a murit in aceleași circumstanțe, in 1997. Din primele infromații, se…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…

- Un carambol a avut loc in aceasta dimineața, pe o strada din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate o autospeciala a Poliției și alte trei mașini. Doi polițiști au avut nevoie de ingrijiri de specialitate. „La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 07.00, pe strada Theodor Mihali din Cluj Napoca,…

- Un accident grav a avut loc in județul Suceava. Un angajat al Armatei a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, care a adormit la volan, dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a lovit un pensionar de 65 de ani. Victima a […] The post FOTO. O angajata MApN…