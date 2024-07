Stiri pe aceeasi tema

- Cinci activiști de mediu, membri ai organizației ecologiste „Just Stop Oil”, printre care si fondatorul grupului, au fost condamnati joi la Londra la pedepse de 4 si 5 ani de inchisoare pentru organizarea unui protest care a blocat o autostrada din apropierea capitalei Angliei in noiembrie 2022.

- Sase fotbalisti semiprofesionisti din Londra au fost condamnati la peste 100 de ani de inchisoare dupa ce au vandut cocaina in valoare de pana la 260 de milioane de lire sterline, potrivit mediafax.

- Cinci persoane au fost transportate la spital in urma unui atac cu sabie care a avut loc marți in estul Londrei. Poliția a precizat ca incidentul nu pare sa fie unul terorist, scriu BBC și The Guardian. Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce […] The post…

- Cinci oameni au fost raniti dupa un atac cu o sabie comis de un barbat de 36 de ani care a fost arestat marti in apropierea unei statii de metrou din zona Hainault, din nord-estul Londrei, a informat Serviciul de Ambulanta din capitala britanica, citat de EFE. Potrivit unui comunicat al Politiei Metropolitane…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce a atacat trecatori cu o sabie si ranit mai multe persoane, anunta marti Politia din cartierul londonez Redbridge, relateaza AFP. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat la Hainault, in estul Londrei, dupa ce a atacat trecatori cu o sabie si ranit mai multe persoane, anunta marti Politia din cartierul londonez Redbridge. Politia precizeaza intr-un comunicat ca a fost chemata ”cu putn inainte de ora (locala) 7.00 (9.00,…

- Poliția londoneza a anunțat miercuri ca a apelat la ajutorul armatei sa o ajute sa localizeze cai scapați pe strazile din centrul orașului. Inregistrari video publicate pe rețelele de socializare arata cum un cal alb insingerat alearga pe strazi alaturi de unul negru. Primul cal are o șa pe el. „sintem…

- Imagini cu doi cai alergandin centrul Londrei au ajuns virale pe rețelele sociale. Aveau șa și capastru, iar unul dintre ei parea a fi plin de sange. Poliția londoneza a apelat la ajutorul armatei pentru a-i gasi. Patru persoane au fost ranite. ACTUALIZARE 14.30 Serviciul de Ambulanța din Londra a transmis…