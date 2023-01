Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca, la nivel globl, in prezent, 5 miliarde de persoane sunt in continuare expuse acizilor grași trans din alimente, substanțe extrem de nocive pentru sanatate. Obiectivul era ca, la nivel global, in 2023, sa se reușeasca eliminarea completa a acestor compuși. Un obiectiv nerealizabil deocamdata. Totuși, OMS subliniaza ca acizii grași trans se afla in numeroase alimente produse industrial: prajituri, biscuiți, paste tartinabile, uleiuri folosite la gatit… Rezultatul: in fiecare an, in lume, cel puțin 500.000 de decese premature sunt puse pe seama…