Cinci cetățeni din Yemen au trecut ilegal frontiera cu barca pe Dunare. Doi s-au aruncat in apa la vederea politistilor de frontiera. Politistii de frontiera din Moldova Noua, judetul Caras-Severin, au observat, joi dimineața, o barca in care erau cinci persoane, care se indrepta din Serbia spre malul romanesc al Dunarii. A fost un echipaj […]