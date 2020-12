Cinci micuţi pozitivi, internaţi în stare gravă la Spitalul de Copii Starea bebelusului transferat zilele trecute de la Suceava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, cu suspiciune de infectie cu SARS-CoV-2 dupa ce testul antigen a iesit pozitiv, se mentine grava. Medicii spun ca si rezultatul testului RT-PCR facut la momentul internarii a iesit pozitiv, atat in cazul bebelusului cat si in cazul mamei. Mama se afla impreuna cu fetita in varsta de doar sase saptamani la Spitalul de Copii, ins (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie ‘Sf. Maria’ din Iasi sunt rezervati in privinta bebelusului transferat de la Spitalul Judetean Suceava in stare grava din cauza noului coronavirus. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Sf. Maria’, dr. Lucian Cernahovschi, a declarat pentru AGERPRES ca bebelusul, o…

- O fetița de o luna și jumatate din Suceava, suspecta de COVID-19, a fost transferata luni dimineata la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi, la secția ATI. Copila de numai șase saptamani a fost supusa unui test rapid, iar rezultatul a ieșit din nefericire pozitiv. Acum, medicii sunt in așteptarea…

- Mai multi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui au donat, vineri, sange pentru o fetita in varsta de noua ani, diagnosticata cu o boala grava, care se afla internata in Spitalul de Copii ‘Sf. Maria’ din Iasi. Intr-un comunicat de presa transmis de reprezentantii institutiei,…

- 1. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE „SF. NECTARIE" - 4 angajati si 7 beneficiari. Masuri: Beneficiarii pozitivi sunt izolati in centru, iar salariatii la domiciliu. 2. SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII "SF. Maria" IASI - Sectia dializa - 6 angajati (...)

- Draga Olteanu Matei se afla de cateva zile bune la Spitalul din Iași, fiind in coma indusa, iar starea ei fiind grava. Medicii sunt rezervați și nu doresc sa faca pronosticuri in ceea ce privesc șansele de reușita ale artistei, insa afirma ca sunt necesare unele metode pentru a o menține in viața cat…

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale.

- Un bebeluș se numara printre victimele noului coronavirus. Venise pe lume cu 4 luni in urma și lupta cu multe afecțiuni pentru viata. Medicii de la Terapie intensiva din Sibiu au facut tot ce se putea, dar azi-noapte inima lui a incetat sa mai bata.

- Copilul a fost vazut de opt medici, a stat internat in spital timp de 14 zile si nimeni nu a descoperit ca cel mic suferea de o malformatie cardiaca. Primul medic i-a indreptat pe parinti pe o pista gresita, iar din acel moment a inceput calvarul. Acesta sustinea ca bebelusul are o alergie alimentara…