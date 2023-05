Stiri pe aceeasi tema

- Probleme digestive sunt foarte neplacute și uneori de afecteaza viața de zi cu zi. Dar unele alimente au capacitatea de a imbunatați aceasta funcție. Iata o lista de 14 alimente care imbunatațesc digestia și reduc balonarea.

- Și, pentru ca vine vara, toate doamnele sunt pregatite sa se apuce de regimurile alimentare. Pe internet exista o mulțime de diete cu ajutorul carora poți scapa de kilogramele acumulate la mesele de sarbatori. Printre acestea se numara și dieta cu apa plata. In ce const acest regim, mai axact.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bioenergoterapeuta Lidia Fecioru ofera diverse tratamente naturale și sfaturi pentru diferite probleme de sanatate. Ei bine, de aceasta data, specialista a vorbit despre remediul natural care te ajuta sa scapi de ciocurile din calcai. Iata ce sfaturi a oferit…

- Mesele tradiționale de Paște sunt bogate in grasimi și calorii, care pot duce la acumularea in greutate. Iata ce trebuie sa faci dupa sarbatori, pentru a reveni cat mai rapid la silueta de dinainte. Ce te poate ajuta in cazul exceselor alimentare.

- Masa de Paște este un adevarat festin, iar cei care mananca mai mult decat trebuie pot avea probleme de sanatate. Moderația este cea mai importanta, iar in lipsa ei, organismul se simte obosit, lipsit de energie, iar nivelul de concentrare scade și el. Exista, insa, cateva metode prin care poți reveni…

- Nu e deloc placut atunci cand observi mucegai in chivueta insa, din fericire, de obicei, poți scapa de el intr-un mod simplu și fara a folosi produse chimice. Cum sa indepartezi eficient mucegaiul din chiuveta. Amestecul din trei ingrediente care te scapa de aceasta problema.

- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța menținerii unui stil de viața sanatos i-a determinat pe mulți oameni sa iși modifice semnificativ obiceiurile zilnice și sa acorde mai multa atenție aspectelor care ii pot ajuta sa iși mențina