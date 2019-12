Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta DIICOT in dosarul de trafic de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu continua, procurorii hotarand sa-l puna sub acuzare și pe un polițist, care era practic ”lipit” de liderul interlop. Agentul Ilin Dragan, de la secția 2 Poliție, a fost surprins de camera instalata de DIICOT in apartamentul…

- Tribunalul Timiș a avut ieri și azi pe rol cererile de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru membrii gruparii Boncu in cele doua dosare de trafic de cocaina, respectiv violențe. Va reamintim ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ioan Pașan și Paul…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat astazi constestațiile la deciziile de arestare preventiva a membrilor gruparii infracționale conduse de Lucian Boncu. Daca ieri magistrații au decis ca cei implicați in dosarul de violențe vor ramane dupa gratii pentru 30 de zile, astazi a venit randul celor cercetați…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea de arestare a celor noua inculpați din gruparea condusa de Lucian Boncu, acuzați de DIICOT de trafic de droguri de mare risc, camatarie și grup infracțional organizat. Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, zis „Becali”, Banciu Remus, zis „Coco”,…

- In timpul maratoanelor de consumat cocaina, organizate de liderul gruparii Lucian Boncu in apartamentul sau din Giroc, anchetatorii DIICOT au inregistrat mai multe discuții care dezvaluie modul in care se regleaza lucrurile in lumea interlopa. Va reamintim, ca in urma probelor stranse de ofițerii antidrog,…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea de arestare a celor noua inculpați din gruparea condusa de Lucian Boncu, acuzați de DIICOT de trafic de droguri de mare risc, camatarie și grup infracțional organizat. Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, zis „Becali”, Banciu Remus, zis „Coco”,…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…