Cinci medalii pentru Romania, la Campionatele Balcanice de cros de la Berane

- Romania won five medals, one gold, two silver and two bronze, on Saturday at the 63rd edition of the Balkan Cross Country Championships in Berane, Montenegro, according to the website of the Romanian Athletics Federation.The only gold medal went to the junior women's team, made up of Madalina…

- Romania a cucerit cinci medalii, una de aur, doua de argint si doua de bronz, sambata, la cea de-a 63-a editie a Campionatelor Balcanice de cros de la Berane (Muntenegru), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Singura medalie de aur a fost obtinuta de echipa de junioare, in…

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela…

- In Bulgaria, a avut loc a 72-a ediție a Campionatelor Balcanice de Atletism pentru seniori, care s-a desfașurat in zilele de 2 și 3 septembrie in localitatea Pravets. La evenimentul sportiv, delegația Romaniei a fost prezenta cu 48 de atleți (21 la feminin și 27 la masculin). Deveanca noastra,…

- Romania a ocupat locul al patrulea in clasamentul final al Campionatelor Balcanice de atletism de la Pravet Bulgaria , marti, cu un bilant total de 18 medalii, 5 de aur, 8 de argint si 5 de bronz, potrivt Agerpres.Ucraina a ocupat prima pozitie, cu 9 4 5, urmata de Grecia, 6 6 2, si Turcia, 6 3 7.La…

- Romania a ocupat locul al patrulea in clasamentul final al Campionatelor Balcanice de atletism de la Pravet (Bulgaria), marti, cu un bilant total de 18 medalii, 5 de aur, 8 de argint si 5 de bronz. Ucraina a ocupat prima pozitie, cu 9-4-5, urmata de Grecia, 6-6-2, si Turcia, 6-3-7.…

- -sustine presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, dupa esecul echipei tricolore din Norvegia.Oficialul spera ca Romania sa ramana in Liga I si sa organizeze campionatul pestte doi ani, la Cluj Retrogradarea Romaniei in esalonul trei valoric al Campionatelor Europene de atletism nu…