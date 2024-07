Stiri pe aceeasi tema

- Gloria a inceput sa „miște” pe piața transferurilor, dupa ce vineri a reușit sa ii incorporeze pe Costica Budescu, Dragoș Grigore, Dorin Railean și Dragoș Tescan. Sambata, in amicalul cu Hermannstadt, un alt nume nou a aparut chiar de la primul fluier in garnitura trimisa pe teren de Andrei Prepelița.…

- Week-end-ul trecut, la Sala Sporturilor din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani, a avut loc Cupa Romaniei la Karate Shito Ryu pentru copii, cadeți, juniori, tineret (U21), seniori și veterani, o competiție la care au luat parte și sportivi de la CS Targoviște. La capatul unor evoluții foarte bune,…

- Unirea Slobozia se mișca deja pe piața transferurilor. Saptamana trecuta, ialomițenii au perfectat primele mutari pentru un sezon care se anunța a fi infernal pentru cele doua nou-promovate. La Slobozia, a ajuns și Ariel Lopez Varela, fostul capitan al Gloriei. Uruguayanul evoluase, intre timp, la Oțelul…

- Patru sportivi de la CSȘ Lugoj au urcat pe podium la Cupa Romaniei U17 la lupte libere, lupte feminine și lupte greco-romane, competiție care s-a desfașurat, in perioada 24-26 mai, la Calarași. Luptatorii de la CSȘ Lugoj au cucerit patru medalii, prin: Sergiu Brat – medalie de aur…

- De pe terenul de handbal la un concurs național de interpretare. Jucatoarea Gloriei Yaroslava „Yasi” Burlachenko a ieșit, inca o data, din zona ei de confort, acceptand o provocare considerata dificila și de unii oameni din zona muzicii, aceea de a participa la „Vocea Romaniei”. Pivotul de la Gloria…

- Etapa a 7-a a fost de bun augur pentru Gloria, care a obținut o victorie importanta in economia promovarii. Buzoienii s-au impus cu 1 la 0, acasa, cu Mioveni, ramanand in continuare singura echipa neinvinsa din play-off. Dupa o prima repriza in care cea mai mare ocazie a aparținut oaspeților, dupa un…

- Cinci din cele șase meciuri din etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei la fotbal feminin au fost programate miercuri. Cea de-a doua runda de meciuri din faza grupelor a demonstrat ca aceasta competiție este una a surprizelor. CS Gloria 2018 BN a invins fara drept de apel liderul din campionat, potrivit…

- Gloria a reușit, cu ghilimelele de rigoare, inca o remiza, cea de-a patra din tot atatea meciuri in play-off. In partida de la Slobozia buzoienii n-au mai jucat atat de slab ca in meciul precedent, cel de pe teren propriu cu Șelimbar, insa rezultatul consemnat la final de meci a adus doar un punct in…