- Cinci medalii de aur si o medalie de bronz reprezinta palmaresul lotului olimpic de juniori al Romaniei la cea de a XXII-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, desfasurata in perioada 19...

- O noua performanța pentru elevii moldoveni la concursurile internationale. Patru tineri din Capitala s-au intors acasa cu o medalie de argint și trei de bronz la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori, care a avut loc in orașul Rodos din Grecia.

- Marți, 19 iunie, cand au fost publicate primele rezultate la Capacitate 2018, Eliza și Adriana Iliescu au decis sa depuna contestație la matematica, unde adolescenta a obținut nota 4.55. Cele doua spera ca in urma reexaminarii sa aiba un rezultat mai bun la matematica și astfel fata celei mai batrane…

- Delegatia Romaniei a fost prezenta astazi, sambata, 9 iunie, la Balcaniada de atletism Juniori II de la Istanbul cu 31 sportivi si 9 antrenori, din delegatie facand parte si trei campineni - sportivii Andreea Lungu si Marius Vasile, si antrenoarea Mihaela Marin, toti de la CSS "Constantin Istrati" Campina.…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a marcat astazi printr-un eveniment dedicat, lansarea zborurilor sale turistice din anul 2018 catre destinația de vacanța Hurghada, Egipt, operate de compania aeriana AlMasria Universal Airlines.Zborurile spre Hurghada, au mai…

- Hafez al-Assad, fiul președintelui sirian Bashar al-Assad, va veni in Romania, pentru a parcicipa la Olimpiana Internaționala de Matematica. Aceasta se va desfașura la Cluj, iar masurile de Securitate vor fi sporite. ”Hafez al – Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, va participa ca si…