Stiri pe aceeasi tema

- Cartea electronica de identitate devine realitate! O spune ministrul Lucian Bode, care ține sa arate ca astazi, la Cluj-Napoca, s-a dat startul proiectului pilot pentru emiterea carții electronice de identitate. „Prin implementarea acestui proiect ne indeplinim o obligație europeana care deriva din…

- Sute de inștiințari au fost intocmite de catre polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație in ultima saptamana pentru lipsa tichet de parcare pe raza municipiului reședința de județ in parcarile publice din oraș. Polițiștii locali care efectueaza controlul in parcarile publice cu plata de pe raza…

- Documentul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean, autoritațile așteptand sugestii și propuneri din partea populației. Consiliul Județean Buzau a lansat recent in dezbatere publica Strategia județeana privind accelerarea serviciilor comunitare de utilitați publice pentru perioada 2021-2027,…

- Maramureșul a ajuns la aproape 190.000 de persoane vaccinate. Se vede totuși ca interesul pentru vaccinare a scazut și in randul Maramureșenilor. La maratoanele de vaccinare, desfașurate in perioada 11-13 iunie a.c., pe raza județului s-au imunizat 1254 de persoane. Prefectura Maramureș a anunțat ca…

- Prin Maramureș observam, in localitați sau in afara acestora, depozite unde se desfașoara activitați de dezmembrari auto, fara insa a ține cont de reglementarile in vigoare privitoare la mediu. Ca sa nu mai vorbim despre estetica, care nu exista. Tocmai pentru a rezolva aceste probleme, la Camera Deputaților…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la ieșirea din Botoșani, spre Suceava, acolo unde doua mașini s-au ciocnit frontal. Din pacate, din cauza condițiilor nefavorabile, unul dintre autoturisme a derapat, acroșand alte trei autoturisme. In urma impactului violent, noua persoane au fost afectate, fiind…

- FOTO| Manifestație a serviciilor publice, cu ocazia Zilei Copilului, in Piața Cetații din Alba Iulia FOTO| Manifestație a serviciilor publice, cu ocazia Zilei Copilului, in Piața Cetații din Alba Iulia In Piața Cetații din Alba Iulia sunt expuse in acest weekend mașini și echipamente folosite de polițiștii,…

- In ședința extraordinara a Consiliului Județean Maramureș din 17 mai a fost aprobat un proiect de hotarare privind participarea U.A.T. Judetul Maramures prin Consiliul Județean Maramureș la realizarea actiunilor in vederea monitorizarii, efectuarii probelor și analiza calitații apei de la izvoarele…