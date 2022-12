Mai mulți hoți au a furat cinci mașini de lux in valoare de peste 800.000 de euro, intr-un timp record. „Prada” hotilor include doua autovehicule Mercedes, un Porsche, dar si o masina rara de inalta performanta Ariel Atom. Incidetul a avut loc pe data de 11 noiembrie, in jurul orei 4.45, cand mai mulți hoți intrat intr-o unitate industriala de pe Brentwood Road,aflata in Anglia. In imaginile surprinse de camerele de luat vederi, se poate observa cum hoții pleaca mai intai cu un Ariel Atom rar, mașina care are un preț de pornire de aproape 70.000 de euro. Apoi, un Mercedes G-Wagon in valoare de…