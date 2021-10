Cinci mașini au ars complet, într-o parcare din centrul orașului Galați Cinci autoturisme au ars, marti seara, in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit doua autospeciale de pompieri cu apa si spuma si au stins focul, dar cauza incendiului nu a fost inca stabilita, informeaza Agerpres.

"La momentul sosirii primului echipaj de pompieri incendiul se manifesta cu violenta la patru autoturisme. Acestea au ars aproape in proportie de 100%. A fost salvat partial al cincilea autoturism, care e ars rau pe lateral. Din primele informatii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

