Cinci mari puteri încearcă să salveze Acordul nuclear cu Iranul ''Ne aflam aici pentru a asculta solutii practice, nu lozinci'', a declarat seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, in capitala austriaca.



Teheranul a conditionat mentinerea intelegerii de garantii din partea celorlalte cinci puteri semnatare ca nu va fi supus izolarii economice din cauza sanctiunilor americane, informeaza Agerpres.



Presedintele american Donald Trump a anuntat, la 8 mai, retragerea unilaterala a tarii sale din acord, deschizand calea unor noi sanctiuni americane impotriva Teheranului si a companiilor care fac comert cu Iranul sau investesc in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

