- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat cincizeci si trei de cetateni din provenind din diferite state, care intentionau sa treaca ilegal frontiera de stat in tara vecina, ascunsi in trei ansambluri rutiere. Alti cinci cetateni din Afganistan, Pakistan și India au fost depistati de catre politistii…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, la Dunajska Streda, in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19 din Slovacia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Daca in alte topuri Romania nu prea ocupa locuri fruntașe, cand vine vorba de preparatele tradiționale, suntem in topuri. Celebru Taste Atlas, ca in fiecare an, și in 2022 a realizat un top 100 al celor mai bune preparate. Toate preparatele incluse in topul Taste Atlas sunt tradiționale, iar micii și…

- Deși suntem codași in multe clasamente mondiale, bucatele tradiționale romanești sunt surclasate la nivel mondial doar de trei țari. Astfel, intr-un top al celor mai gustoase preparate, intocmit de Taste Atlas, clasamentul este detinut de Italia, urmata de Grecia și Spania. Apoi, vine din urma Romania,…

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va ține un discurs, in format video, in fața Parlamentul Romaniei luni seara, 4 aprilie, la ora 19.00, a anunțat vineri presedintele Senatului, Florin Citu, citat de Agerpres."Luni, la ora 19.00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire.…

- Parapantiști de pe 3 continente vin la SkyDreamers Open Brasov la competiția care se va desfașura la mijlocul lunii mai. PWC SkyDreamers Open Brașov are loc in perioada 13-19 mai, fiind printre primele competiții de parapanta din calendarul internațional in 2022. Razboiul din Ucraina influențeaza…