Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo are incepand de vineri un nou acționariat. Dorin Șerdean a vandut pachetul majoritar de acțiuni societații Red&White 2022 Management, la capatul mai multor zile de negocieri. Șerdean a cedat pachetul de 72,27 la suta din acțiunile pe care le deținea la Dinamo și a ajuns la un acord cu firma Red&White.…

- Contracepționale ar putea fi folosite și de barbați. Un nou astfel de medicament experimental da deja rezultate promițatoare, potrivit specialiștilor. Pilula iși face efectul la numai 30 de minute de la administrare, pentru 24 de ore.

- V. S. Telecabinele din Sinaia, care fac legatura intre oraș și Cota 1400, respectiv cota 2000, nu vor funcționa cu public pana luni 6 februarie, au anunțat reprezentanții societații care administreaza domeniul schiabil. Telescaunul Poma, Gondola Sinaia, Gondola Carp și instalațiile din golul alpin vor…

- Școlile vor organiza cursuri in cel mult doua schimburi, dupa cum apare in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. Amintim ca, in luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu , spunea ca a dorit sa introduca in proiectul legii educației o interdicție ca școlile sa organizeze cursuri…

- Cand majoritatea oamenilor cred in cartile de tarot, ei cred de fapt in magie si astrologie. Insa, stiu ei oare cum functioneaza de fapt tarotul? Continua sa citesti acest articol… Articolul Cum functioneaza cartile de tarot? apare prima data in Stiri Gorj .

- Primarul Kievului a anuntat sambata dimineata ca reteaua de metrou din capitala ucraineana functioneaza din nou si ca toti locuitorii au fost reconectati la reteaua de apa, la o zi dupa cele mai recente raiduri aeriene ruse asupra infrastructurii critice ucrainene, transmite

- Mirela Vaida e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi. In prezent, ea modereaza doua emisiuni la Antena Stars. Intr-un interviu pentru ego.ro , vedeta a dezvaluit ca la un moment dat ar fi putut sa plece de la carma emisiunii „Acces Direct”, dar nu a facut asta, a ramas datorita echipei…

- Intrarea in ultima Luna plina de peste an vine cu tot felul de controverse și momente neobișnuite pentru unele zodii. Citește Horoscop 8 Decembrie și vezi la ce ar trebui sa te aștepți astazi. Horoscop 8 Decembrie BERBEC Te afli intr-un moment in care ești pus in situația de a alege dintre doua lucruri…