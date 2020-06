Stiri pe aceeasi tema

- Reguli noi de la 1 iunie! Vezi ce trebuie sa respecți cand vei ieși la terasa și nu numai Ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat aseara, 22 mai, ca este foarte posibil ca de la data de 1 iunie sa se deschida terasele, iar de pe 15 iunie sa putem merge chiar și in concediu pe litoral. Vestea ii bucura…

- Reguli noi de la 1 iunie! Vezi ce trebuie sa respecți cand vei ieși la terasa și nu numai Ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat aseara, 22 mai, ca este foarte posibil ca de la data de 1 iunie sa se deschida terasele, iar de pe 15 iunie sa putem merge chiar și in concediu pe litoral. Vestea ii bucura…

- Insa disconfortul resimtit atunci cand transpiri pe sub masca pare sa fie cea mai mica problema. Specialiștii atrag atentia ca exista situații in care organismul se poate deshidrata. Concret, purtarea maștii poate impiedica aerul rece sa ajunga in plamani, ceea ce poate determina dificultați in respirație,…

- Romanii așteapta cu sufletul la gura sa se poate bucura așa cum trebuie de vremea de afara și sa poata din nou sa petreaca cu prietenii la terese, insa in acest an se va intampla cu totul diferit. Iata ce reguli trebuie sa respecți incepand cu 1 iunie!

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, au emis Ordinul nr. 984/829/15.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai, în care sunt prevazute obligațiile transportatorilor în perioada starii de urgența, pentru fiecare tip de transport:…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a postat pe site, in dezbatere publica, un set de recomandari de sanatate publica privind masurile generale de relaxare a restricțiilor impuse de starea de urgența pentru limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS COV 2. In vederea limitarii evoluției…

- [caption id="attachment_44944" align="alignleft" width="300"] Poza simbol[/caption] Inspectoratul de poliție Ungheni reamintește recomandarile, in scopul asigurarii securitații, protecției vieții și sanatații copiilor, diminuarea situație de risc, la care pot fi expuși copii in perioada sistarii procesului…

- Copiii din comuna calaraseana Radovanu, obisnuiti de trei ani cu invatarea online, fac cursuri prin sesiuni video pe timpul starii de urgenta. Elevilor din clasa a-III-a le place foarte mult intrucat spatiul de invatare este nonformal si nu mai sunt nevoiti sa respecte reguli. Exemplul lor a fost urmat…