In mai, anul 2000, Vladimir Putin a devenit președintele Rusiei. A fost reales in mai, anul 2012 și a ramas la putere pana in prezent. In aprilie 2021, el a semnat o lege pentru a face modificari in constituția țarii, care ii vor permite sa candideze pentru inca doua mandate de șase ani, acordandu-și singur șansa de a ramane la putere pana in 2036. Iata alte lucruri pe care nu le știai despre Vladimir Putin!