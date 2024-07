Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase destinații de vacanța din Europa, Calpe, situata pe coasta mediteraneana a Spaniei, a luat o decizie surprinzatoare care ar putea afecta turiștii romani. Consiliul municipal al orașului a anunțat ca turiștii care iși instaleaza articole de plaja inainte de ora 09:00 dimineața…

- La o cabana din comuna Moldovenești, județul Cluj, oamenii profita la maxim de piscina amplasata in mijlocul naturii pentru relaxare in zilele caniculare. Turiștii spun ca aceasta este o „super locație”, comentariile pozitive curg pe rețelele de socializare la adresa proprietarilor.Prețul biletului…

- Șase orașe superbe din Europa sunt intr-un proces de repopulare, astfel ca te vor ajuta cu bani daca ai vrea sa te muți acolo. Mai multe regiuni inclusiv din țari precum Italia sau Croația ofera bani rezidenților care sunt gata sa inceapa o viața de la zero.

- In contextul in care tot mai mulți romani aleg sa-și petreaca vacanțele in afara țarii, fie datorita ofertelor convenabile, fie din dorința de a explora locuri noi, este important sa fie conștienți de riscurile la care se expun. Baza de date Numbeo a realizat un clasament al celor mai periculoase orașe…

- Raid in Ocean Club din Marbella, in timpul petrecerii de dupa-amiaza din cea mai buna locație din stațiunea de pe Costa del Sol. Clienții au fost scoți din piscina de polițiștii antidrog spanioli, o persoana a fost arestata, a relatat The Sun.Parea a fi o zi normala pe Costa del Sol. Oamenii se distrau…

- In contextul ravagiilor pe care le face tot mai des turismul de masa, al restricțiilor pe care au inceput sa le impuna multe dintre destinațiile de top, precum orașe din Italia sau Spania, spre exemplu, se remarca o schimbare in preferințele turiștilor.

- Multe orașe din Europa au inceput sa impuna taxe turistice sau sa le mareasca pe cele existente. Aceste taxe sunt folosite pentru a ajuta la intreținerea infrastructurii turistice și pentru a gestiona impactul turismului masiv asupra comunitaților locale.

- Pentru a combate supraaglomerarea mai multe orașe turistice din Italia au recurs la masuri drastice pentru turiști.Cea mai cunoscuta masura de acest fel este introducerea unei taxe de zi pentru orașul Veneția. Momentan vizitatorii care petrec doar o zi in oraș au nevoie de un bilet de zi, in valoare…