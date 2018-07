Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, sarbul venea de la Pandurii la FCSB, iar din acel moment a devenit unul dintre jucatorii de baza ai echipei. Folosit fundaș stanga de toți antrenorii care s-au perindat pe la echipa, in ultimul sezon Marko a fost "forțat" de Nicolae Dica și pe postul de fundaș central, unde s-a descurcat…

- Suntem in plin sezon de concedii, iar pentru cei mai multi turisti luna iulie este perioada ideala pentru calatorii. Este foarte important unde alegem sa ne petrecem vacanta de vara, mai ales ca cei mai multi dintre noi o asteptam cu sufletul la gura...

- A inceput oficial vara si stim asta nu doar din calendare, ci mai ales dupa vremea de afara. Este atat de cald incat in unele regiuni vom avea recorduri zilnice de caldura, iar vineri se vor inregistra 34 de grade in multe orase. Nici lunile urmatoare nu se arata mai blande.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE pun la bataie puțin peste 1.000 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.023 locuri de munca…

- 364 de joburi disponibile sunt inregistrate la aceasta data in evidențele AJOFM Vaslui. Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 364 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 142, Agenția…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 22 mai 2018. Sunt vacante 561 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (216 posturi) – 0258 831 137 Bucatar…

- Dupa ce in luna aprilie a finalizat prima parcare supraetajata din oraș, compania Iulius va realiza o noua parcare subterana in ansamblul Openville, cu o capacitate de peste 580 de locuri. Lucrarile la ambele obiective vor incepe in perioada imediat urmatoare cu organizarea de șantier.…

- Grupuri intregi de omizii ataca vegetatia din jurul blocurilor, iar oamenii se plang ca, de la gardurile vii, daunatorii au trecut la trandafiri si ciresi. Bradenii se confrunta de mai bine de o saptamana cu aceasta problema care a afectat zonele verzi din municipiul Brad. Sesizate de localnici,…