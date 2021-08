Cinci lei pentru un euro. Azi, cursul BNR s-a apropiat de această valoare Euro a atins luni un nou maxim istoric in raport cu leul, fiind cotat la 4,9349 lei. Cu 4,9349 lei, euro atinge, luni, un nou maxim istoric in raport cu leul, precedenta valoare maxima fiind atinsa in 20 august, de 4,9338 lei. Euro a inceput anul la un curs de 4,8691 lei. Dolarul american este cotat luni la 4,1837 lei, iar lira sterlina la 5,7526 lei. Potrivit datelor BNR, gramul de aur a fost cotat luni la 244,1518 lei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

