- Grindina a facut ravagii in vestul tarii, in timp ce la malul marii a fost vreme de plaja, duminica, 13 mai. Zilele acestea, furtunile lovesc brusc, iar apoi, se incalzeste ca-n zilele de vara. In Mehedinti, gradinile oamenilor au fost acoperite de gheata, insa la mare a fost o zi numai buna de plaja.…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Castigatoarea trofeului Eurovision 2018, Netta Barzilai, a declarat sambata noaptea, la conferinta de presa ce a urmat marii finale, ca aspiratia sa este sa fie ea insasi, dincolo de orice standarde. "Nu a trebuit niciodata sa transmit un mesaj anume.…

- Marea finala Eurovision 2018, din Lisabona, a fost caștigata de Israel prin simpatica Netta Barzilai. Are doar 25 de ani, s-a nascut in Israel, dar s-a mutat impreuna cu familia ei in Nigeria pentru o buna bucata de vreme.

- Reprezentantii Republicii Moldova la concursul Eurovision 2018, formatia DoReDos, a reusit sa se claseze pe locul 10 pe scena de la Lisabona, interpretand piesa „My lucky day”. Concursul a fost castigat de interpreta din Israel, Netta Barzilai (25 de ani).

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat, astazi, ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea și modernizarea DJ 204D Vulturu - Hangulești - Maluri, in cadrul PNDL. Valoarea totala a investiției este de 20.164.350 lei, din care finanțare din bugetul MDRAPFE…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a spune ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este o tema ''ce arunca o noua pata pe imaginea tarii in lume'', adaugand ca ''iminentul scandal de amploare care va izbucni'' este menit sa distraga atentia…

- Concursul care a innebunit Romania și a adus audiențe uriașe Kanal D este extrem de urmarit și in Mexic, Columbia, Turcia și Grecia, unele dintre țari fiind in duel cu Romania acum cateva saptamani. Gimnasta Ana Lago a lasat sa se ințeleaga ca ar fi fost contactata de producatori pentru o…

- Alexander Rybak, caștigatorul Eurovision 2009 din partea Norvegiei, cu piesa "Fairytale", a fost ales din nou sa iși reprezine țara la concursul muzical. De data aceasta, va evolua la Lisabona cu piesa "That's How You Write a Song".