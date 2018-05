Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17 mii de islandezi au semnat o petiție pentru retragerea țarii lor din concursul Eurovision de anul viitor. Motivul petiției sunt recentele violențe din Israel și modul in care i-au tratat autoritațile pe demonstranții palestinieni.

- Grindina a facut ravagii in vestul tarii, in timp ce la malul marii a fost vreme de plaja, duminica, 13 mai. Zilele acestea, furtunile lovesc brusc, iar apoi, se incalzeste ca-n zilele de vara. In Mehedinti, gradinile oamenilor au fost acoperite de gheata, insa la mare a fost o zi numai buna de plaja.…

- Israel a castigat concursul Eurovision 2018, cu melodia „Toy” interpretata de Netta Barzilai. Finala concursului care s-a desfasurat la Lisabona a fost marcata de intreruperea recitalului britanicei SuRie de un barbat care a urcat pe scena si care i-a luat microfonul, dar si de show-uri pirotehnice,…

- Reprezentantii Republicii Moldova la concursul Eurovision 2018, formatia DoReDos, a reusit sa se claseze pe locul 10 pe scena de la Lisabona, interpretand piesa „My lucky day”. Concursul a fost castigat de interpreta din Israel, Netta Barzilai (25 de ani).

- Republica Moldova va evolua sub numarul 19 in finala Eurovision. Concursul va fi deschis de reprezentantul Ucrainei, Melovin. 26 de țari vor concura in finala prestigiosului concurs muzical pe 12 mai.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie. "Am urmarit cu…

- Din nou nervi intinși la maximum pentru șoferii de camioane care doresc sa treaca granița in Ungaria. Coloane de camioane care se intind pe aproximativ zece kilometri s-au format, in aceasta dimineața, la punctele de trecere a frontierei din județul Arad, pe sensul de ieșire din țara. Reprezentanții…

- Propunerea lansata de deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, privind retragerea cetateniei romanilor care defaimeaza tara a starnit un val de reactii printre internauti. „Sa se ocupe si de Caragiale. Si el a defaimat tara“, i-a transmis un vasluian din Diaspora…