Cinci județe sub avertizare cod galben de ceață Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, miercuri seara, atenționare cod galben de ceața și depunere de chiciura pentru cinci județe din țara. Potrivit ANM, pana la ora 20.00 avertizarea este valabila pentru județele Cluj și Mureș, iar pana la ora 21.00, pentru Caraș-Severin, Arad și Timiș. In județele vizate de cod galben se va […] Articolul Cinci județe sub avertizare cod galben de ceața a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri seara atenționari de ceața pentru cinci județe din Romania, valabile pana la ora 23:00. In județele Caraș-Severin, Arad și Timiș vizibilitatea va redus sub 200 de metri.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben de ceața pentru 11 județe din țara, vineri dimineața, din cauza acestui fenomen vizibilitatea fiind scazuta izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere, scrie Mediafax.Potrivit ANM, pana la ora 10.00 sunt vizate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata si, respectiv, vant puternic pentru judetele Arad, Timis si Hunedoara si Caras-Severin,...

- Meteorologii au emis, astazi, mai multe avertizari cod galben de ceata, valabile in noua judete. Vizibilitatea este scazuta si se semnaleaza polei. Astfel, pana la ora 10.00, este cod galben de ceata in Arad și Timis. De asemenea, pana la ora 8.00, este cod galben de ceata in Alba, Mures,Harghita, Sibiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting cod galben de ceata, vant și burnița valabile pe durata orelor urmatoare in mai multe zone din Transilvania, Banat, Moldova si Bucovina.Conform ANM, pana la ora 11:00 in judetul Caras-Severin rafalele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vant puternic pentru judetele Caras-Severin, Arad si Timis, pe durata orelor urmatoare. Potrivit meteorologilor in localitati din judetele mentionate se vor semnala local averse ce pot depasi 15…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vant puternic pentru judetele Caras-Severin, Arad si Timis, pe durata orelor urmatoare, informeaza Agerpres.Citește și: Maramures: Dosar penal pentru frauda la vot pentru un barbat care…

- Zone din patru judete sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, emisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in judetele Caras-Severin (zona de munte), Arad, Bihor si Hunedoara…