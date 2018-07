Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, cetațeni israelieni, au fost raniți, vineri seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 73A, la Paraul Rece, in județul Brașov. Trei dintre raniți, care sunt copii, vor fi transportați la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Brașov, in accidentul…

- Un baiat de 14 ani care a furat o masina de la o ruda a fost prins de politisti, dupa ce a condus si a provocat un accident, joi, in localitatea damboviteana Tetcoiu, iar apoi a fugit de la locul faptei, informeaza Agerpres.ro. In masina erau patru baieti cu varste intre 10 si 15 ani, iar unul dintre…

- Accident rutier incredibil in județul Argeș. Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite dupa ce o șoferița a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autoturism parcat. Trei dintre victime se aflau in mașina care staționa. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, in localitatea Corbi,…

- O femeie si trei copii cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani au fost raniti duminica, dupa ce masina condusa de femeie s-a rasturnat intr-o curba, pe drumul care leaga Constanța de localitatea Mihai Viteazu. Potrivit Politiei Constanta, mașina implicata in accident era condusa de o femeie in varsta de…

- Reprezentantii ISU Brasov au anuntat, sambata, ca mai multe echipaje au intervenit pe DN 1, in localitatea Timisul de Sus. "Un autoturism a cazut in rau. Sunt patru victime, trei adulti si un copil de doi ani", au anuntat reprezentantii ISU. Potrivit acestora, cele patru victime sunt constiente, o femeie…

- Doi copii și o femeie aflata la volanul unui autoturism au fost raniți, dupa ce mașina a fost scapata de sub control și a intrat in coliziune cu un stalp pentru iluminat. Accidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 18.00, in timp ce o femeie de 39 de ani din municipiul Suceava conducea ...

- Doi copii care mergeau pe marginea drumului spre scoala sunt in stare grava, dupa ce au fost raniti, marti dimineata, de o masina care a derapat si s-a rasturnat pe DN 1A, in Maneciu, judetul Prahova. Unul dintre copii este in coma, transmite corespondentul MEDIAFAX.