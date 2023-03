Controversele pe marginea vizitei președintelui in Japonia continua. Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu a adresat o cerere oficiala Administratiei Prezidentiale in care intreaba despre costul total al vizitei oficiale a președintelui Klaus Iohannis in Japonia, cu un avion privat. „Cinci intrebari pentru Klaus Iohannis. Am depus si o cerere oficiala. 1. Domnule Klaus Iohannis, care a fost costul total al vizitei oficiale in Japonia? 2. Cat ati platit pentru avionul privat inchiriat? Acel palat zburator cam kitschos, specific oligarhilor, dar nu pot discuta gusturile presedintelui. 3. Cine a facut…