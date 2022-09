Cinci hoti ieseni au fost retinuti dupa ce au dat o lovitura de 60.000 de lei in judetul Neamt La data de 28 septembrie a.c., lucratorii Secției de Poliție Rurala nr. 3 Sabaoani au desfașurat un numar de 5 percheziții domiciliare pe raza localitaților Cozmești și Pașcani din județul Iași, ocazie cu care au fost depistați 5 barbați cu varste cuprinse intre 17 și 31 ani și au identificat și recuperat mai multe bunuri care au fost sustrase anterior dintr-o societate comerciala, care are sediul pe raza comunei Botești, județul Neamț. Valoarea prejudiciului produs prin comiterea infracțiunii este de aproximativ 60.000 lei iar pe parcursul cercetarilor s-au recuperat bunuri in valoare de aprox.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

