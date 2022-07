Stiri pe aceeasi tema

- Doua incendii de vegetatie uscata, lastaris si maracinis au izbucnit, sambata, in zonele Prepeleac si Romlux, la marginea municipiului Targoviste, pe o suprafata totala de circa cinci hectare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pompierii de la Detașamentul Targoviște actioneaza cu doua autospeciale de stingere pentru a lichida doua incendii de vegetație uscata in zona cartierelor Romlux și Prepeleac. In zona Romlux arde vegetație Post-ul Incendii de vegetație in doua zone de la periferia Municipiului Targoviște apare prima…

- Incendii de vegetatie in zona Timișoarei Foto: Adriana Tudose / RRA Un nou incendiu de vegetatie a izbucnit, în cursul serii, în apropiere de Timisoara, între localitatile limitrofe Ghiroda si Mosnita Veche. Alina Bujanca transmite ca angajatii Inspectoratului pentru…

- Weekend de foc pentru pompierii timișeni. Salvatorii au fost chemați sa stinga 32 de incendii, dintre care 25 de vegetație uscata sau culturi agricole. De asemenea, un incendiu de vegetație uscata s-a extins la o anexa, iar un alt incendiu din zona a mistuit o anexa, cu pericol de propagare la casa…

- Pompierii portughezi au reusit luni sa izoleze doua incendii de padure si de tufisuri care faceau ravagii de mai multe zile in centrul tarii, plasat in asa-numita "stare de contingenta" din cauza riscului de incendii ca urmare a temperaturilor caniculare, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Trei incendii de vegetatie au mistuit, incepand de miercuri, 1.600 de hectare acoperite cu pini si tufisuri din estul Spaniei in timp ce un val de canicula a facut ca temperaturile sa se apropie de valori maxime record, au anuntat joi pompierii, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Trei focare de incendii au transformat in cenusa padurile si tufisurile care acopereau o suprafata de 1.100 de hectare din Catalonia, au anuntat pompierii spanioli joi, intr-o zi in care valul de canicula care s-a abatut de curand asupra Spaniei a facut ca temperaturile sa se apropie de valorile…

- Sudul Spaniei se confrunta cu incendii devastatoare. Mii de hectare de padure s-au facut scrum, iar focul ameninta cateva localitati. Sute de familii au fost evacuate in miez de noapte cu ajutorul armatei.