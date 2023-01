Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat joi Occidentul cu privire la trimiterea de armament greu si de sisteme ofensive in Ucraina, deoarece infrangerea unei puteri nucleare precum Federatia Rusa intr-un razboi conventional ar putea provoca izbucnirea unui conflict…

- Ucraina doboara din cer atatea drone iraniene cate Rusia trimite ca sa loveasca infrastructura ucraineana, zdrobind 80 deasupra Kievului in timpul atacului surpiza lansat de trupele ruse de Anul Nou, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis miercuri omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski in cursul unei convorbiri telefonice ca Franta va livra Ucrainei 'tancuri usoare de lupta', relateaza AFP, citand surse de la Palatul Elysee, relateaza agerpres.ro.'Presedintele a dorit sa amplifice…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anunțat ca a discutat joi dimineața cu colegii sai din Grupul celor Șapte națiuni (G7) propunerea de pace a Kievului, dupa vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informeaza CNN . „Pot doar sa va spun ca analizam ceea ce a prezentat.…

- ​Statele Unite au incercat sa impiedice la sfarsitul lunii aprilie eliminarea de catre fortele armate ucrainene a generalului Valeri Gherasimov seful de Stat Major al armatei ruse, scrie The New York Times, preluat de News.ro . Serviciile de informatii americane, care au aflat despre intentia generalului…

- ”Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si pastra dominatia politica, financiara, militara si ideologica prin orice mijloace”, a afirmat Vladirmir Putin.”Ei sporesc in mod deliberat haosul si agraveaza situatia…

- Ucraina ar accepta sa-și primeasca inapoi teritoriile ocupate de catre Rusia, inclusiv peninsula Crimeea, pe cale pașnica, a declarat președintele Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat publicației Financial Times. „Daca este cineva care sa ne ofere o cale prin care sa realizam incetarea ocupației…

- Oficiali americani de rang inalt au inceput sa faca presiuni asupra Kievului pentru a incepe sa se gandeasca la discuții de pace in cazul in care iarna ii oprește elanul, dupa ce Ucraina a recucerit Hersonul intr-unul dintre cele mai uimitoare triumfuri ale sale din timpul razboiului, noteaza The…