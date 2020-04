Cinci gorjeni s-au vindecat de coronavirus Cinci gorjeni s-au vindecat de coronavirus. Din cele noua cazuri confirmate pozitiv cu virusul COVID-19 in Gorj, cinci persoane sunt declarate vindecate și externate. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Gorj a anunțat ca la nivelul județului sunt monitorizate 1.375 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu și 639 de persoane se afla in carantina instituționalizata. Potrivit Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Gorj, forțele de ordine constituite din polițiști, jandarmi, militari și polițiști locali au efectuat in continuare controale și verificari,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

