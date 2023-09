Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Sunt aproape sigura ca daca nu am cumparat de la agenția teatrului ploieștean “Toma Caragiu “ chiar ultimele doua bilete pentru spectacolul “La vita e bella” ce a deschis noua stagiune, cu siguranța au fost printre ultimele. La ora la care am intrat in posesia locurilor H11…

- Horoscopul zilei de 18 august 2023. Leii intra in conflict cu o persoana din viața lorHoroscopul zilei de 18 august 2023 spune ca nativii din zodia Leului s-ar putea sa intre in conflict cu o persoana din viața lor. Este o perioada tensionata pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Aceștia trebuie…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie)Ești o persoana dinamica și care adora sa se afle in centrul atenției, iar acest lucru se aplica inclusiv in ceea ce privește prezența ta online. Ești foarte atenta la imaginea pe care o ai și iți dorești sa primești aprecieri din partea persoanelor care te urmaresc. Postezi…

- Pilda zilei - Comori adunate Intr-un oras, traia odata un om tare zgarcit. Toata viata n-a facut altceva decat sa stranga si sa stranga tot mai multa avere. Nu dadea ceva de pomana, nici in ruptul capului. O singura data, intr-o duminica, trecand prin fata unei biserici, i-a aruncat unui cersetor doi…

- Horoscopul zilei de 2 august 2023. Leii au așteptari mari de la viitorul lorHoroscopul zilei de 2 august 2023 spune ca nativii din zodia Leului au așteptari mari de la viitorul lor. Aceste zodii de foc iși doresc o cariera de succes, dar și o viața de familie stabila și echilibrata. Este o perioada…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 2 august 2023. Pe masura ce Luna in Varsator il infurie pe revoluționarul Uranus, ar putea fi greu sa te opreșți odata ce mingea se rostogolește! In timp ce Luna se opune, de asemenea, lui Venus, ne-am putea ingrijora ca ieșirea in afara tiparelor stabilite…

- Fructele de sezon – cireșele, caisele, piersicile sau pepenele – reprezinta una dintre cele mai mari bucurii ale verii. Numai ca pepenele și alte fructe nu ar trebui consumate niciodata dupa ora 16:00, a explicat pentru HotNews.ro Lygia Alexandrescu, consultant in nutriție sportiva, educație alimentara…

- Ce ne rezerva astrele pentru ziua de luni Horoscop 12 iulie. Luni, 12 iulie, este o zi in care se pot ivi tensiuni și conflicte, atat la nivel interior, cat și in relațiile cu ceilalți. Pe de alta parte, contextul astrologic va susține creativitatea, exprimarea artistica, introspecția și comunicarea.…