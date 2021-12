Cinci foşti membri ai forţelor bosniace musulmane au fost arestaţi în regiunea Sarajevo Cinci fosti membri ai fortelor bosniace musulmane au fost arestati marti pentru crime de razboi comise impotriva a aproximativ 100 de civili sarbi detinuti in timpul razboiului din anii 1990 in regiunea Sarajevo, a anuntat Parchetul, citat de France Presse. Acesti suspecti au fost arestati in cadrul unei anchete privind crimele comise impotriva persoanelor detinute intr-o scoala si o inchisoare infiintata de fortele bosniace intr-o cladire din Hrasnica, o suburbie a Sarajevo. Acestia "sunt suspectati ca au ucis cel putin opt civili detinuti", se arata intr-un comunicat. "Peste… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

