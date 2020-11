Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in judetul Timis sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica 24 de focare de SARS-Cov-2, cu unul mai mult decat in ziua precedenta. Cele 24 de focare sunt urmatoarele: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA TIMIȘOARA – 9 cazuri…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in judetul Timis sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica 23 de focare de SARS-Cov-2, cu unul mai mult decat in ziua precedenta. Cele 23 de focare sunt urmatoarele: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA TIMIȘOARA – 8 cazuri…

- Un numar de 20 de focare active de COVID-19 erau consemnate joi in judetul Hunedoara, dintre acestea trei fiind inregistrate la spitalele din Hunedoara, Deva si Lupeni, iar alte trei la diferite fabrici din regiune, a informat Institutia Prefectului, potrivit Agerpres.Potrivit datelor oficiale,…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4287 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 141 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.…

- In Timiș, in ultimele 24 de ore au fost depistate 57 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, cele mai multe dintre acestea inregistrandu-se in Timișoara. Care este lista focarelor active la ora actuala.

- In Timiș a crescut numarul de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, cu 80. In cel mai vestic județ al țarii sunt 20 de persoane cu Covid-19 internate pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva. In Timiș sunt opt focare active de SARS-Cov2. A aparut un focar nou.

- In Timiș sunt internați peste 190 de pacienți cu coronavirus in spitale. Mai sunt active șapte focare de Covid-19. Unul a fost stins. 194 de persoane cu SARS-Cov2 sunt internate in spitalele din Timiș, astazi, conform Instituției Prefectului. 17 pacienți sunt spitalizați in secțiile de Anestezie și…

- In Timiș a crescut, de luni pana marți, numarul pacienților cu SARS-Cov2 internați la Terapie Intensiva, de la 14 la 18. In spitalele din cel mai vestic județ al țarii sunt internate aproape 200 de persoane cu Covid-19.