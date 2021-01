Stiri pe aceeasi tema

- Cinci femei au fost ucise dupa ce un proiectil a cazut peste o sala de petreceri in timpul unei nunti in noaptea de vineri spre sambata, la Hodeida, oras din sud-vestul Yemenului in razboi, au anuntat un responsabil guvernamental si martori, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Proiectilul a…

- Sapte barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 67 si 86 de ani care se aflau in stare critica si primeau ingrijiri in sectia ATI si-au pierdut viata in incendiul produs sambata la Spitalul Judetean Piatra Neamt. ”In urma incendiului, zece pacienti care se aflau in stare critica si primeau…

- Proprietarul apartamentului in care, in urma cu o saptamana, a avut loc o explozie soldata cu cinci raniti si zeci de persoane evacuate a murit la spital, o scara de bloc fiind in continuare inchisa in vederea realizarii unei expertize tehnice. Prefectul de Galati, Eugen Hristache, a precizat, miercuri,…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 229.040 cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 6.481 de noi imbolnaviri din 36.169 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 6.764 de decese, din care 83 in ultimele 24 de ore.…

- Ziarul Unirea Alba depașește pragul de 100 de DECESE provocate de COVID-19: Inca un barbat și 3 femei, cu multiple afecțiuni au murit din cauza coronavirusului Patru noi decese al unor pacienți infectați cu COVID-19 au fost raportate la nivelul județului Alba, in ultimele 24 de ore. Este vorba despre…

- Victimele celui mai grav ccident rutier petrecut in ultimii 10 ani in Romania au fost comemorate sambata in judetul Ialomita. In urma cu un an, pe 5 octombrie 2019, zece persoane au murit si alte sapte au fost ranite intr-un cumplit accident petrecut pe DN2A, in satul Sf. Gheorghe, comuna Balaciu.