Cinci eurodeputați, obligați să prezinte teste COVID Cinci europarlamentari și alți cițiva angajați ai Parlamentului European au obținut temporar permisiunea de a intra in sediu fara a trebui sa arate certificatul digital COVID, dupa ce au contestat masura in justiție, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. In schimb, ca sa intre in instituție, ei vor trebui sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR sau sa efectueze pe loc un test rapid Citeste articolul mai departe pe noi.md…

