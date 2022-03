Stiri pe aceeasi tema

- A doua runda de negocieri directe intre Ucraina și Rusia s-a desfașurat astazi pe teritoriul Belarusului. Ucraina și Rusia au convenit sa se intalneasca intr-o a treia runda de negocieri, anunța Reuters, care citeaza un negociator ucrainean. Oficialul a mai declarat ca rezultatele discuțiilor nu sunt…

- Cercetatorii au identificat o varianta extrem de virulenta a HIV care a inceput sa circule in Olanda in anii 1990, potrivit unui studiu publicat in revista Science. Studiul demonstreaza faptul ca un virus poate evolua pentru a deveni mai virulent, ceea ce s-a intamplat și cu varianta Delta a coronavirusului.

- Israelul va administra a doua doza de rapel – a patra de vaccin impotriva coronavirusului – pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Printre altele, imunitatea poate fi compromisa de tratamentele pentru cancer sau…

- Tulpina Omicron se raspandeste cu repeziciune in Europa. Marea Britanie si Franta au anuntat cifre record in preajma Sarbatorilor si este de asteptat ca numarul infectarilor sa tot creasca, inclusiv in Romania. La noi, au fost confirmate pana acum 25 cazuri de infectare cu varianta OMICRON a virusului…

- Elena Ceușescu a fost recunoscuta ca om de știința de universitațile din Marea Britanie. La mai bine de 30 de ani de la dispariția acesteia, numele soției dictatorului roman inca se regasește in jurnalele academice internaționale. Cercetatorii romani cer

- Potrivit unui recent studiu, publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences, ar fi necesara doar o picatura de sange pentru a detecta cancerul pulmonar. Studiul nostru demonstreaza potențialul de dezvoltare a acestei metode de depistare sensibila pana la depistare precoce a cancerului pulmonar.…

- Varianta Omicron a noului coronavirus a fost raportata deja in peste 60 de tari. Varianta prezinta un risc global ”foarte mare”, cu unele dovezi ca evita protectia furnizata de vaccinurile anti-COVID-19, insa datele clinice despre severitatea ei sunt limitate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii…