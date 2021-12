Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Red Dragon din Reghin a participat la competiția „CUPA CSM & OPEN SF. GHEORGHE" la Ju-Jitsu, intrecere organizata de CSM Sf. Gheorghe, in colaborare cu Clubul Sportiv Samurai OPS Sf. Gheorghe, cu sprijinul DJST Covasna și a Consiliului municipal Sfantu Gheorghe. Competiția a avut loc…

- Dupa o etapa de pauza, echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti revine in competitie, urmand sa primeasca replica formatiei CNE Sfantu Gheorghe. Partida conteaza pentru etapa a zecea din Divizia A, Seria A, si va avea loc la Sala „Olimpia”, duminica, de la ora 13:00. Cele doua echipe sunt vecine…

- Cursurile se desfașoara cu prezența fizica daca pragul de vaccinare in randul angajaților școlii este de 60%. In județul Mureș, in majoritatea școlilor acest procent este atins, a aratat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Camelia Irimie Matei. Dintr-un total de 599 de unitați…

- Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania pentru a ajuta aceasta tara sa gestioneze epidemia de COVID-19, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Majoritatea spitalelor de…

- Peste 100 de dascali din municipiul Sfantu Gheorghe vor beneficia de un ajutor financiar de pana la 1.500 de lei pentru achizitionarea de dispozitive electronice. Laptopurile si tabletele pot fi achizitionate incepand cu data de 25 octombrie, iar contravaloarea dispozitivelor va fi rambursata de catre…

- Ne place sa traim periculos acest sezon, sa ne desprindem pe final, cum o facea pe vremuri Gabriela Szabo. Așa a fost și duminica, 24 octombrie 2021, cand la Slobozia au venit jucatoarele Centrului Național de Excelența din Sfantu Gheorghe. Extrem de tinere, ambițioase și cu un joc in mare viteza, elevele…

- Cinci tineri regizori isi disputa premiile celei de-a VI-a editii a Festivalului-concurs DbutanT, care a inceput luni seara la Sfantu Gheorghe. In concurs au fost inscrise 16 spectacole si, in urma voturilor exprimate de membrii Consiliului Artistic al Teatrului „Andrei Muresanu”, in finala au intrat…

- Steagul judetului Covasna, cu privire la care a fost adoptata recent o hotarare de Guvern, a fost arborat oficial joi pe cladirea Consiliului Judetean, din municipiul Sfantu Gheorghe. Presedintele Consiliului Județean, Tamas Sandor, a declarat ca au trecut aproape sase ani de cand steagul a fost aprobat…