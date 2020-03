Cinci dosare PENALE, deschise din cauza coronavirusului Cinci dosare penale s-au deschis cu privire la romanii care au mintit sau care nu au vrut sa se supuna masurilor luate de autoritati cu privire la coronavirus. Cei care nu s-au supus masurilor au dosar penal pentru zadarnicirea combaterii... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Apar și primele dosare penale pentru cei care fenteaza masurile anti-coronavirus dictate de autoritațile locale și centrale cu atribuții in domeniu. In baza art.352 din Codul Penal, privind acte pentru zadarnicirea combaterii bolilor s-au deschis deja 5 dosare penale pe rolul mai multor parchete…

