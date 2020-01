Stiri pe aceeasi tema

- Sase turisti straini au fost arestati in Peru pentru ca au intrat in zone interzise din Machu Picchu si au provocat daune in Templul Soarelui, care face parte din faimosul sit arheologic incas, a declarat luni politia locala, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Turistii, patru barbati si doua femei din…

- Fostul ministru Daniel Chițoiu a venit joi in fața procurorilor din Argeș mișcandu-se greoi, cu o mana ce parea imobilizata și nebarbierit. Le-a raspuns punctual jurnaliștilor ca nu vorbea la telefon...

- Fiul lui Gheorghe Dinca este urmarit penal pentru lovire și alte violențe. Daniel Dinca este acuzat ca a batut doi jurnaliști, au anunțat procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 București, relateaza Mediafax.Ambii jurnaliști au fost loviți in cap, iar unul dintre aceștia are nevoie…

- Fiul lui Gheorghe Dinca, Daniel, este urmarit penal pentru lovire și alte violențe, anunța procurorii, acesta fiind acuzat ca a batut doi jurnaliști, unul dintre aceștia avand nevoie de 2-3 zile de ingrijiri medicale. Ambii jurnaliști au fost loviți la cap.Citește și: Adriana Saftoiu face…

- In timp ce DIICOT descopera complici de-ai lui dinca, Secția de Procurori de la CSM face tot posibilul pentru a-l „spala” pe procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care s-a opus ca polițiștii sa intre in cu...

- La randul sau, directorul ANP a declansat verificari in acest caz, potrivit unor surse judiciare. Problema permisiei lui Liviu Dragnea, data de comisia de la Penitenciarul Rahova, e data de o prevedere din Regulament de aplicare a legii privind executarea pedepselor, care arata ca nu are voie sa primeasca…

- Petre Roman, primul premier post-comunist, afla azi daca Instanța Suprema decide redeschiderea anchetei care-l vizeaza, în dosarul Revoluției. În aprilie, procurorii au clasat cauza pentru mai multe persoane, printre care și Roman.