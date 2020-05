Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul national este astfel de 1.176 de morți. Tot ieri au fost confirmate și 145 de cazuri noi, totalul celor diagnosticați cu COVID-19 ajungand la 17.857. Dintre aceștia, peste 11.000 s-au vindecat, insa 196 de pacienți sunt in continuare la Terapie Intensiva. Sursa articolului: 10 decese provocate…

- Bilanțul a ajuns, astfel, la 1.156 dintre care 63 sunt din Mureș. Au fost confirmate și 198 de noi cazuri de imbolnavire, numarul total fiind de 17.585. Peste 10.500 de persoane s-au vindecat, dar 203 pacienți raman internați la Terapie Intensiva. Autoritațile au raportat ieri 662 de cazuri de infectare…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a scazut in ultimele zile, in Romania. Chiar și așa, țara noastra are peste 17.000 de cazuri de COVID-19, dar dintre acestea, peste 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.

- Deces 1054: Barbat, 96 ani, judet Neamt. Data confirmare: 23.04.2020. Data deces: 13.05.2020. Comorbiditati: BPOC, cardiopatie ischemica congestiva, stimulator cardiac, boala cronica renala. Deces 1055: Barbat, 82 ani, judet Mures. Data confirmare: 02.05.2020. Data deces: 14.05.2020. Comorbiditati:…

- Inca sase persoane confirmate cu coronavirus au murit, anunta, miercuri seara, autoritatile, intre acestea fiind doi beneficiari din camine de batrani din judetul Galati. Bilantul a ajuns astfel la 864.

- Ziarul Unirea Alte noua DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 628 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția…

- Patru noi decese provocate de infectare cu coronavirus au fost inregistrate luni, trasmite Grupul de Comuncare Strategica. Bilantul ajunge la 318 de decese.Deces 315Barbat, 62 ani din judetul Mures. Contact caz confirmat. Internat in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures Pneumologie in data de 04.04.2020,…

- Ziarul Unirea Inca 7 DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 227 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 7 DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 227 de morți. Deces 221 Barbat, 88 de ani din București. Internat la Spitalul COVID-Colentina,…