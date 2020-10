Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Sibiu a anuntat miercuri ca a fost identificat un focar de infectie cu noul coronavirus la un centru pentru varstnici din comuna Selimbar, unde 56 de persoane sunt infectate, din care 41 de beneficiari si 15 angajati, iar cinci batrani au decedat. "Va informam ca in cadrul unui…

- Un numar de 21 de beneficiari si 4 angajati ai unui camin privat pentru persoane varstnice din satul Seusa, comuna Ciugud, au fost depistati cu noul coronavirus. Sunt cazuri cu forme usoare si medii, iar unii dintre cei infectati sunt asimptomatici, a confirmat purtatorul de cuvant al primariei, Dan…

- Doi angajati ai Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Harghita sunt infectati cu noul coronavirus si sunt internati in spital, starea lor fiind buna, informeaza un comunicat de presa postat joi pe pagina de Facebook a institutiei.Potrivit sursei citate, la sediul ISJ se efectueaza dezinfectia…

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la un centru de varstnici dintr-o localitate clujeana, unde au fost confirmați pozitiv aproape 50 de varstnici și angajați. Focarul a fost depistat la un centru de varstnici din Dezmir, comuna Apahida, unde din 54 de testati, 48 sunt pozitivi. Este vorba despre…

- Peste 20 de persoane din singurul centru privat de ingrijire a varstnicilor din județul Tulcea au fost confirmate cu noul coronavirus, iar Direcția de Sanatate Publica a inceput astazi o ancheta epidemiologica. Unitatea, aflata la marginea municipiului Tulcea, are licența provizorie de funcționare…

- 112 prahoveni au fost testați pozitiv pentru coronavirus, in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul total al cazurilor confirmate in județ, de la inceputul pandemiei, a ajuns la 3.565, din care 875 reprezinta cazuri active. De la ultima raportare, autoritațile au mai identificat un nou focar, intr-un…

- Autoritațile din Prahova au anunțat, vineri, confirmarea a 35 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, la nivel de județ, șase dintre acestea in randul personalului unei secții a Spitalului Județean de Urgența Ploiești unde a aparut, astfel, cel mai nou focar.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 801 de persoane (dintre care 749 adulți și 52 copii). Din fericire, pana joi, 23 iulie, au fost declarate vindecate și externate 557 de persoane.