- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, vineri la amiaza, in Gorj. Seimsul s-a produs la ora 16:17:28 (ora Romaniei), la adancimea de 10 km, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP. Cutremurul s-a produs la 11km NV de Targu…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca un nou cutremur s-a produs sambata, 11 martie, in jurul orei 16:17:05. Seismul a avut loc in zona Olteniei, Gorj, și a avut o magntitudine de 3.6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri.…

- B1.ro In noaptea de sambata spre duminica s-au inregistrat doua cutremure in Gorj, in apropiere de Targu Jiu. Primul a avut o magnitudine de 3,8 pe scara Richter și s-a produs la ora 00:55, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta a fost un seism de suprafața,…

- In ultimele zile, se observa o scadere a numarului de cutremure și a magnitudinilor acestora, a anunțat marți Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, care monitorizeaza activitatea seismica din județul Gorj, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sase cutremure s-au inregistrat in zona Gorj noaptea trecuta si in aceasta dimineata, fiind noi replici ale cutremurului de marti care a avut o magnitudine de 5,7. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 4,2, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Directorul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), Constantin Ionescu, a anunțat, miercuri, 15 februarie, masuri speciale in zona Olteniei dupa cutremure. Doua seisme s-au produs in Gorj, in ultimele zile, unul inregistrand o magnitudine de 5, 2 grade pe scara…

- Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 grade produs marți in județul Gorj a fost urmat pana acum de 94 de replici, au anunțat miercuri reprezentanții Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP). In localitați din zona epicentrala intensitatea a fost de peste 7 grade. Intrebați daca au fost luați…

- Cinci cutremure s-au produs in Romania, in zona seismica Vrancea, in noaptea de 6 februarie, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceeași noapte, un seism de 7,8 grade a avut loc in Turcia. Primul cutremurul a avut loc la adancimea de 20km, cu magnitudinea…