- Cursele vor fi intarziate pe Aeroportul International din Sibiu (AIS), dupa ce 400 de pasageri au fost evacuati de urgenta joi dupa-amiaza, din cauza unei substante necunoscute, care degaja un miros intepator, a anuntat purtatorul de cuvant al aeroportului, Alexandra Pacurar,

- Peste 400 de persoane din Aeroportul International Sibiu au fost evacuate, joi, din cauza aparitiei unui miros intepator, reprezentantii ISU fiind solicitati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 505 curse aeriene au decolat din Romania, in primul semestru al acestui an, cu intarzieri mai mari de trei ore, peste 50.000 de pasageri fiind afectati, conform datelor AirHelp, citat de Agerpres. In aceeasi perioada a anului 2017, numarul ...

- Ryanair anuleaza 600 de zboruri saptamana viitoare din cauza unei greve de amploare anunțata de angajații companiei. Peste 100.000 de pasageri vor fi afectați de anularea a 12% dintre zborurile care vor avea loc pe 25 și 26 iulie, scrie Reuters. Compania aeriana irlandeza a anunțat intr-un comuniat…

- O aeronava a companiei Sun Express care circula pe ruta Ankara-Dusseldorf si avea la bord 116 pasageri a aterizat luni dimineata pe Aeroportului „Henri Coanda„, din cauza unei urgente medicale, fiind vorba despre o femeie cu probleme cardiace care a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital.

- O aeronava aparținand Sun Express cu 116 pasageri la bord, ce circula pe ruta Ankara - Dusseldorf, a aterizat, luni dimineața, de urgența pe Aeroportul Henri Coanda din cauza unei pasagere cu probleme cardiace, anunța reprezentanții aeroportului, informeaza Mediafax.Reprezentanții Aeroportului…

- O aeronava de pasageri a companiei Tajik Air, care zbura de la Moscova la Khujand (Tadjikistan), a aterizat de urgenta la aeroportul Domodedovo din Moscova, din cauza decompresiei cabinei pilotilor in timpul zborului, a declarat o sursa din cadrul autoritatilor ruse, potrivit agentiei de presa Tass.

- Unul din cinci pasageri europeni afectati de zboruri anulate sau intarziate se considera tratat necorespunzator de catre companiile aeriene, fiind fie abandonat pe aeroport, fie nu primeste informatii si hrana, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat miercuri