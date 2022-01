Cinci cultivatori şi traficanţi de droguri din Iaşi, prinşi la Vaslui Toti erau barbati in toata firea, cu varste intre 32 si 55 de ani Cinci ieseni traficanti de droguri au fost bagati dupa gratii de catre politistii din Vaslui. Acestia vindeau cannabis si pastile ecstasy. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2020 si pana in prezent, persoanele banuite ar fi desfasurat activitati de procurare, depozitare si vanzare catre consumatori din judetele Iasi si Vaslui a unor droguri de risc si mare risc, cannabis si pastile ecstasy. In urma perchezitiilor efectuate, a fost descoperita o cultura indoor de cannabis si ridicate aproximativ 900 de grame de cannabis… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 ianuarie a.c., politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Iasi si Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Vaslui, au efectuat 15 perchezitii domiciliare, in judetul Iasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc si droguri de mare risc. Din cercetari…

- Luni, 27 decembrie, procurorii DIICOT Satu Mare au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a doi inculpați, in varsta de 34 de ani, respectiv 38 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. In cauza s-a reținut faptul ca, in cursul lunii decembrie 2021, inculpații au procurat, transportat…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara au efectuat, astazi, doua percheziții domiciliare, in județul Timiș, la doua persoane banuite de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc și mare risc. Din cercetari…

- Astazi, 24 noiembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectueaza 24 de percheziții domiciliare, in județele Ilfov, Olt, Cluj, Neamț, Vaslui și Suceava, pentru destructurarea unui grup infracțional…

- Patru persoane, care vindeau droguri consumatorilor din București și Ilfov, au fost reținuți, dupa ce au fost prinși cu cannabis și cocaina. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a patru persoane, acuzate de trafic internațional de droguri de risc și mare risc și…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au facut in 10 noiembrie a.c. 4 percheziții domiciliare, in județul Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Doi barbați au fost reținuți pentru…

- Trei traficanți din Dambovița ascundeau drogurile in pamant, iar ulterior marcau locurile. Cei trei au fost prinși in flagrant in timp ce vindeau stupefiante. Aceștia au ascuns in pamant ecstasy, cocaina și cannabis. In urma perchezițiilor, procurorii au gasit sute de grame de droguri. Cei trei acuzați,…

- Droguri ascunse in pamant – aceasta era metoda pe care o foloseau trei traficanți din Dambovița ca sa nu fie prinși de polițiști. Ei ingropau cantitați de ecstasy, cocaina sau canabis, iar apoi marcau locurile pentru a le gasi ulterior. Cei trei au fost prinși in flagrant cand vindeau stupefiantele.…