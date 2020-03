Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne au stabilit cinci culoare de tranzit pentru transportul de marfa, acestea urmand sa permita operatorilor din industria de profil, din statele membre ale UE și non-UE, sa iși desfașoare activitatea in condiții normale. In contextul…

- Masurile pentru combaterea pandemiei de coronavirus in Romania afecteaza și locurile de munca, peste un milion de angajati fiind in pericol sa intre in somaj. INACO - Initiativa pentru Competitivitate a lansat prima editie a Ghidului locurilor de munca disponibile in criza COVID-19, noteaza Agerpres.Potrivit…

- Activitatea comitetului interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus.Pe data de 22 ianuarie, s a constituit comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus, format din specialisti, sub coordonarea…