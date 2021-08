Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii sunt cautați dupa ce s-ar fi inecat, duminica, in raul Siret, pe raza localitatii Cotu Grosului, comuna Filipesti. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, capitanul Catalin Istrati, a confirmat ca una dintre victime a fost deja gasita, iar paramedicii…

- Trenul Mangalia – Arad a acumulat peste noua ore intarziere dupa ce a staționat in zona Fundulea, din cauza lipsei de tensiune in linia de contact. Trenul, plin cu copii ce veneau din tabara, a plecat la ora 19.10 din Mangalia și abia dupa 8.30 a ajuns in Gara de Nord. Jumatate de ora mai […] The post…

- Un grup de copii este blocat la Duruitoarea, iar in aceeași zona din județul Neamț, drumul județeam DJ 155F (drumul axial Bicaz – Durau) este blocat pe ambele sensuri de mers. Mai multe autoturisme sunt blocate din cauza aluviunilor și a copacilor cazuți, astfel ca și salvatorilor le este greu sa ajunga…

- O ambulanța aflata in misiune a fost implicata, luni dimineața, intr-un accident pe DN 2, in județul Neamț. Patru persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Neamț, mașina, condusa de un tanar, de 24 de ani, din județul Bacau, a intrat in coliziune cu o ambulanța, condusa de un barbat de 41 de ani, din Ion…

- Sunt cel puțin 20 de persoane date disparute dupa ce orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, a fost acoperit de nori in urma unei alunecari de teren masive. Peste 1000 de salvatori cauta in namolul care ajunge pana brau. Sunt folosite inclusiv buldozere. Doi oameni au murit dupa alunecarea de…

- Șapte persoane și-au pierdut viața și alte doua sunt date disparute, dupa ce o barca plina de turiști s-a rasturnat, in Indonezia, in momentul in care au vrut sa faca un selfie. Tragedia din Indonezia s-a produs cand toți pasagerii s-au mutat brusc pe o singura parte a barcii, incercand sa faca un selfie.…

- Halima Cisse, in varsta de 25 de ani din Mali a nascut miercuri, intr-un spital din Maroc, noua bebeluși, toți, perfect sanatoși. Parinții s-au mirat pentru ca se așteptau la șapte bebeluși dupa cum aratasera investigațiile medicale facute inainte de naștere. Halima Cisse a intrat intr-un club extrem…