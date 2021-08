Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Diana Antaluta, medic de boli infectioase la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, a explicat pentru News.ro ca in unitatea sanitara sunt internati in acest moment 8 copii infectati cu COVID-19. Cinci pacienti sunt internati pe sectia de ATI, cu forme…

- Opt copii infectați cu coronavirus sunt internați in acest moment la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala. Dintre aceștia, cinci sunt la ATI, cu forme severe de boala, avand varste cuprinse intre 3 zile si 17 ani, a declarat medicul de boli infecțioase Diana Antaluta penru News.ro. „Acum sunt…

- Organizația neguvernamentala Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI a anunțat despre numeroase sesizari adresate conducerii Spitalului Clinic din Balți din cauza starii insalubre a secției pentru copii, scrie point.md Intr-o scrisoare adresata mass-media, reprezentanții ONG-urilor scriu ca "Spitalul…

- Aceasta are 30 de paturi, dintre care 10 destinate Unitații Funcționale de Arși, iar 20 de paturi pentru Compartimentul de chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva. Aici sunt tratate cazuri grave de arsuri, cum este si cel al adolescentei in varsta de 15 ani care s-a electrocutat dupa ce a…

- Trei adolescente au fost, duminica, la un pas de moarte dupa ce s-au urcat pe un tren in gara Roman, județul Neamț. Fetele s-au curentat in timp ce incercau sa-și faca un selfie, scrie ziarul de Roman. Victimele au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc, duminica…

- Copiii internati la sectia de hemato-oncologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Louis Turcanu” din Timisoara au din nou nevoie de ajutorul tau! Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” (AMT) continua proiectul „Implica-te si schimba destine – doneaza sange”.

- Primaria Sectorului 1, sub semnatura primarului Clotilde Armand, a transmis Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Grigore Alexandrescu", luni, 28 iunie, o adresa prin care informeaza unitatea medicala ca de la 1 iulie nu ii va mai fi asigurata paza. "Prin prezenta ca informam ca procedurile…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, in județ se inregistreaza 23.025 persoane declarate vindecate de Covid. Prefectura Suceava a informat ca in ultimele 24 de ore in spitalele din județ a fost internata o singura persoana diagnosticata ...