Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 27 de ani din localitatea Gaujani, judetul Giurgiu, care a iesit de pe carosabil si a ajuns cu masina pe care o conducea intr-o casa de pe marginea DN 5 C, din aceeasi localitate, este cercetat penal dupa ce politistii au constatat ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Un accident grav a avut loc, vineri seara, in jurul orei 18:30, pe DN 55, in localitatea Bratovoești, județul Dolj. Un pieton a fost lovit mortal de o mașina condusa de un barbat de 58 de ani

- Accident grav cu șase victime, miercuri seara, in Petroșani, județul Hunedoara. Cei șase copii traversau regulamentar, pe trecerea de pietoni, iar un tanar beat care conducea fara permis i-a lovit din plin. El a fugit de la fața locului, fiind gasit ulterior de polițiști. Copiii au fost transportați…

- La data de 8 decembrie ora 04.20, Secția 9 Poliție Rurala Șcheia a fost sesizata ca pe stada Aviatorului din localiate, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto pare a fi sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul…

- O adolescenta de 17 ani care traversa strada pe trecerea de pietoni, in localitatea Viisoara din judetul Bistrita Nasaud, a fost lovita de o masina condusa de un sofer de 22 ani care si-a continuat deplasarea, fara sa se opreasca. Ulterior, acesta a fost depistat de politistii care au intocmit dosar…

- Doua fete de 11, respectiv 16 ani, au fost ranite, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din Turda, județul Cluj, dupa ce un șofer in varsta de 85 de ani nu le-a acordat prioritate. Polițiștii clujeni au fost solicitați la un accident rutier pe strada Avram Iancu, din municipiul Turda. Din primele…

- Doua fete de 11, respectiv 16 ani, au fost ranite, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din Turda, județul Cluj, dupa ce un șofer in varsta de 85 de ani nu le-a acordat prioritate la o trecere de pietoni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua fetițe au fost accidentate in Turda, pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc in jurul orei 18.00, pe strada Avram Iancu din municipiul Turda.Din primele informații, un barbat in varsta de 85 de ani, din Turda, in timp ce conducea autoturismul pe strada menționata mai sus, ar fi surprins…